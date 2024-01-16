حماس: مستعدون لتسليم السلطة بغزة لحكومة وطنية فلسطينية

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تؤسس إلى «مسار فلسطيني جديد».

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن حماس تمثل جزءا من النسيج الوطني الفلسطيني، قائلا: «لا يكمن أن يكون هناك أية ترتيبات وطنية دون حماس، نحن جزء من شعبنا الفلسطيني ضحينا وجاهدنا وقاتلنا وساهمنا، ويجب أن نكون جزءًا من صناعة الخارطة الوطنية».

وأعرب عن استعداد حماس للتعاون مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى في سبيل الاتفاق على رؤية وطنية مشتركة لإدارة قطاع غزة، قائلا: «نحن الفلسطينيون نستطيع إدارة أنفسنا، ليس شرطا أن تكون حماس في الحكم، نحن صرحنا في أكثر من مرة أننا مستعدون لتسليم غزة لحكومة وطنية فلسطينية سواء تكنوقراط أو حكومة فصائل، لا يوجد لدينا مشكلة».

ونفى تمسك حماس بإدارة الحكم في قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الحكم في قطاع غزة «بتوافق وطني فلسطيني».

وتابع: «لا يجب ألا يفرض على الفلسطينيين ما ليس في صالحهم، إذا فكر الأمريكان في فرض واقع جديد خلافا للمصالح الوطنية الفلسطينية فلن ينجح، ليس في الشعب حر شريف يمكنه أن يتعاون مع المسار الإسرائيلي الصهيوني».