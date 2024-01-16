بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

وفازت جينيفر كوليدج، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، عن دورها بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus».

ونافس على الجائزة كلا من ميجان فاهي عن دورها بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وسابرينا إمباتشياتوري عن دورها بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وأوبري بلازا عن دورها بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وسيمونا تاباسكو عن دورها بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وإليزابيث ديبيكي عن دورها بمسلسل «التاج - The Crown»، وجيه سميث كاميرون عن دورها بمسلسل «الخلافة - Succession»، وريا سيهورن عن دورها بمسلسل «من الأفضل الإتصال بسول - Better Call Saul».