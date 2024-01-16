التعليم الفلسطينية: استشهاد 4368 طالبا منذ بدء العدوان على غزة والضفة في 7 أكتوبر

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4368 طالبا استُشهدوا و8101 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا وأصيبوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4327 شهيدا و7819 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وذكرت أن 231 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 آخرون بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

وأشارت إلى تعرض 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأضافت أن الدوام المدرسي للفصل الثاني الذي انطلق في الضفة يوم أمس الاثنين، سيكون وجاهيا باستثناء 55 مدرسة تداوم إلكرونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.