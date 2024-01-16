بوريل: الحل العسكري بغزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي

أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحل العسكري بغزة لن يكون كافيا إذا لم يؤدي إلى مشروع سياسي.

وأوضح بوريل، في كلمة خلال المؤتمر السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 أولويات بشأن الوضع الراهن في المنطقة الآن، وهي منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.

وانطلق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، أمس، في مدينة دافوس السويسرية ويستمر لمدة 5 أيام، حيث يضم أبرز قادة العالم تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى، يشارك في الاجتماعات أكثر من 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، والشركات الشريكة للمنتدى البالغ عددها 1000 شركة، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، وأبرز الخبراء، والشباب، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

وأوضح المنتدى، أن هناك عددا من الأولويات التي ستناقشها الاجتماعات السنوية الحالية للمنتدى والتي تتضمن: تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم، وخلق النمو وفرص العمل لعصر جديد، إلى جانب الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.