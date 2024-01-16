السفارة الأمريكية في بغداد: هجمات إيران على كردستان العراق متهورة وغير مسئولة

أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية «المميتة» على إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنها «استهدفت المدنيين بشكل متهور وغير مسئول».

وأدانت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، هجمات الطائرات المسيّرة على قاعدة أربيل الجوية.

وقالت إن «الهجمات الأخيرة تُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق»، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين.

ندين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية المميتة على إقليم كردستان العراق، حيث استهدفت المدنيين بشكل متهور وغير مسؤول، وكذلك هجمات الطائرات المسيّرة على قاعدة أربيل الجوية. تعد هذه الهجمات الأخيرة انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق. ونعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين. pic.twitter.com/hiR7IMdD5V — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 16, 2024

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري هاجم، أمس الاثنين، ما وصفه بمراكز تجسس وتجمعات لجماعات مناهضة لطهران في أربيل، شمال العراق.

وقتل 4 مدنيون وأصيب 6 آخرون بعد استهداف صواريخ منطقة راقية بالقرب من القنصلية في أربيل، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، عن إدانته الشديدة للقصف الذي استهدف مدينة أربيل، ذاكرًا أنه «يُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نُدين بشدة القصف الذي استهدف مدينة أربيل، ويُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد».

وأضاف: «إن حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك، لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها».