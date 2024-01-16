كيف أهدى صلاح جائزة فيفا لميسي؟

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فاز ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بالعام الماضي 2023 رغم تساويه مع إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2022 ولكنه تساوى مع هالاند برصيد 48 نقطة خلفهما كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برصيد 35 نقطة.

وتنص لائحة جائزة "ذا بيست" أنه في حال تساوي لاعبين في عدد النقاط يتم اللجوء لخيارات قائدي المنتخبات حيث تفوق ميسي في هذا المعيار بحصوله على 13 نقطة في تصويت قائدي المنتخبات مقابل 11 نقطة لهالاند.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ضمن قائدي المنتخبات الذين اختاروا ميسي في المركز الأول خلفه البلجيكي كيفن دي بروين ثم إرلينج هالاند.

أما البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر فقد اختار مواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في المركز الأول ثم ميسي وكيليان مبابي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويظهر جدول التصويت أن هالاند تفوق على ميسي في تصويت المدربين بواقع 541 نقطة للنجم النرويجي مقابل 476 لقائد منتخب التانجو، كما تفوق النجم النرويجي أيضا على مستوى خيارات ممثلي وسائل الإعلام بـ729 نقطة مقابل 315 نقطة لميسي.

وتفوق قائد منتخب الأرجنتين على مستوى تصويت الجماهير بـ 613.293 نقطة مقابل 365.893 نقطة لهداف مانشستر سيتي.

ولكن العامل الحاسم كان تفوق (ليو) في خيارات قائدي المنتخبات برصيد 677 نقطة مقابل 557 نقطة لهداف مانشستر سيتي الإنجليزي.