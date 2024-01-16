إسرائيل: دخول 227 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم

قالت الوحدة الإسرائيلية لتنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفسلطينية، إن 227 شاحنة مساعدات إنسانية تم تفتيشها ونقلها إلى قطاع غزة اليوم الاثنين، منها 111 شاحنة عبر معبر رفح البري من مصر و116 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" عن الوحدة قولها على موقع "اكس" إنه "لا يوجد حد لكمية المساعدات الإنسانية التي يمكن نقلها إلى شعب غزة".

إلا أن تانيا هاري، التي تترأس مجموعة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية رفضت مزاعم وحدة التنسيق التابعة للحكومة الإسرائيلية.



وأضافت على موقع اكس "(لا يوجد حد)، ولكن بعد أن تحددوا أنواع السلع التي تدخل، وأين يمكن أن تذهب، ومن الذي يسمح له بشحنها في الداخل ومن أين، بدون العمل على إزالة التعارض مع جهات الإغاثة المسؤولة عن توزيع المساعدات، هل هذا يهم حقا؟ في الواقع أنتم تقيدون كمية المساعدات".



يشار إلى أن منظمات إنسانية تقول أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لاتكفي احتياجات سكان القطاع الذي يعانون من أزمة إنسانية شديدة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع،ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الجوع يهدد 40% من السكان في قطاع غزة.