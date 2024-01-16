قطر تعلق مرور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر

علقت قطر مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها من مضيق باب المندب والبحر الأحمر بسبب الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن مما يزيد المخاطر التي تهدد الملاحة في الممر البحري الحيوي للعالم.

وبحسب بيانات حركة الملاحة البحرية التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أوقفت قطر 5 ناقلات غاز كانت متجهة إلى المرور عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر منذ يوم الجمعة الماضي. ويمكن أن يؤدي استمرار وقف شحنات الغاز القطري إلى أوروبا إلى تهديد إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية التي يزيد استهلاكها من الغاز خلال شهور الشتاء. وتعتبر قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ورغم ذلك، من غير المحتمل أن يحدث أي أزمة غاز في أوروبا على المدى القصير، فمازالت أوروبا تمتلك مخزونات كبيرة، في حين مازال الطلب الصناعي على الغاز ضعيفا.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي القياسي في أوروبا بنسبة 7ر3% في ختام تعاملات اليوم، ليصل إلى أقل مستوياته منذ أغسطس الماضي تقريبا.

وتوقفت ثلاث ناقلات قطرية تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أمام سواحل سلطنة عمان، في حين توقفت ناقلتان فارغتان كانتا متجهتين إلى قطر لتحميلهما، على الجانب الأخر من مضيق باب المندب، حيث تتوقف الأولى في البحر الأحمر والثانية في البحر المتوسط بالقرب من قناة السويس.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن ، اليوم الإثنين، استهدافها سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مشيرة إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان" "نفذت القوِات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليجِ عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأشار إلى أن" العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظةِ لأبشعِ أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني، وفي إطارِ الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وبوقت سابق اليوم الاثنين ، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر بيان ، أن المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا سفينة الحاويات وأصابوا سفينة الحاويات "جيبرلتار إيجل".

وأضاف البيان أن "السفينة ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة". وأشار البيان إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، حيث واصلت السفينة رحلتها.