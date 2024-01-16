موسكو تقول إن طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة فورونيج الحدودية

صدت روسيا مرة أخرى هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة فوق منطقة فورونيج الحدودية في جنوب غرب البلاد ليل الاثنين، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت الوزارة عبر تليجرام أنه تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي.

وكتب حاكم المنطقة، ألكسندر جوسيف، على تليجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "تم صد هجوم من قبل المركبات الجوية الأوكرانية المسيرة على فورونيج من قبل قوات الدفاع الجوي في الخدمة".

وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. وتم إخماد حريق على شرفة في مبنى سكني. وتحطمت النوافذ في مبنيين سكنيين آخرين وعدد من المنازل الخاصة. الخدمات التشغيلية تعمل بالفعل على الأرض".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو العسكري الروسي منذ ما يقرب من عامين.

وشنت أوكرانيا هجمات متكررة على الأراضي الروسية، لكن الأضرار ضئيلة مقارنة بالدمار والخسائر في صفوف المدنيين التي أمطرها القصف الروسي على أوكرانيا.