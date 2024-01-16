قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة البيع والشراء مستمرة وطبيعية على عكس ما تم تداوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن القبض على أحد أكبر تجار الذهب هو حركة أمنية تفتيشة تقوم بها الجهات المعنية.

وأوضح أن هذا التاجر الذي بات يُعرف إعلاميًّا بـ«إمبراطور الذهب» هو تاجر كسر، حيث يعمل في تجارة الذهب الخام.

ونوه بأنه لا يعرف معلومات عن قضية هذا التاجر، حيث لم تفصح أي جهة بتفاصيلها ليتم التعرف على معرفة طبيعتها.

وشدد على أن واقعة القبض على هذا التاجر لا يمكن أن تؤثر على سوق الذهب بأي حال من الأحوال، وذلك بغض النظر عن الكمية التي ضُبطت بحوزته.

وأكّد أن سوق الذهب قادر على أن يستوعب أكثر من ذلك بكثير، لافتًا إلى أنّ إمكانيات السوق أكبر من ذلك، ومن ثم لا يمكن حدوث تذبذب.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على تاجر ذهب بحوزته 160 كيلو جراما من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب.