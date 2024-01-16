بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

وحضر الممثل جيانكارلو اسبوزيتو، أحد أبطال مسلسل «من الأفضل الإتصال بسول»، على السجادة الماسية للحفل، مرتديا بدلة سوداء بالكامل.

وتقام مراسم توزيع جوائز حفل إيمي باستقبال النجوم المرشحين للجوائز على سجادة بلون الماس بدلا من السجادة الحمراء، تخليدا لتزامن الدورة الـ 75 للحفل مع الذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية.

حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 يقام على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.