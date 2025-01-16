تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير الحالي بواقع مليوني برميل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بمقدار 6ر1 مليون برميل فقط، بعد تراجعه بواقع مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع التراجع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر412 مليون برميل أي أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 9ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل قليلا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 1ر3 برميل ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.