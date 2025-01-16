الجزائر والسنغال تبحثان التعاون الثنائي والاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري

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وصل الجنرال بيرام ديوب، وزير القوات المسلحة للسنغال، اليوم الخميس، إلى الجزائر، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي.

واُستقبل الجنرال ديوب، من قبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية الجزائري أحمد عطاف.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن اللقاء شكل " فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والسنغال وبحث آفاق تعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين".

وأوضح ذات المصدر أن الوزيرين ناقشا المسائل المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.