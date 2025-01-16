تقرير: فريق المفاوضات الإسرائيلي يقدم إحاطة للوزراء بشأن صفقة التبادل غدا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن فريق التفاوض الإسرائيلي سيقدم غدا الجمعة، إحاطة لوزراء الحكومة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال مصدر سياسي مسئول لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غضون الساعات المقبلة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، أن الخلافات الأخيرة المحيطة بالمفاوضات في قطر قد تم حلها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافوا أن الأزمة المحيطة بهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة قد تم حلها.

وعليه فإن المجلس السياسي والأمني سيجتمع غداً للموافقة على صفقة الصفقة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الأحد. وبعد حل الخلاف، سيعود الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة، بحسب وكالة معا.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت، اليوم الخميس، عن مسئول إسرائيلي قوله إنه من المقرر أن يجتمع الكابينت، صباح غد الجمعة، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار والأسرى.

ويأتي اجتماع الكابينت بعد يوم واحد من الموعد الذي تقرر في البداية لانعقاده، وذلك بعدما ذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عقبات في اللحظة الأخيرة لا يزال يجرى العمل على حلها على طاولة المفاوضات في الدوحة.