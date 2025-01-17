حكومة فلسطين تبحث خطة الاستجابة الطارئة في قطاع غزة

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث تنفيذ خطط الاستجابة الطارئة في قطاع غزة فور وقف إطلاق النار.

وعقد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، اجتماعا وزاريا لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، لتنفيذ خطط الاستجابة الطارئة في القطاع.

وبحث الاجتماع تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية، ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في قطاع غزة، وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية، والمؤسسات الحكومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال.

كما ناقش الاجتماع أيضا خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في القطاع، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية.