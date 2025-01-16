طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 20 12

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 19 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 24 09

السويس 23 10

العريش 22 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 05

كاترين 17 00

الطور 23 14

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 11

السلوم 20 12

سيوة 24 08

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 16

شلاتين 26 22

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 12

سوهاج 26 12

قنا 29 14

الأقصر 29 13

أسوان 30 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 29 15

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى



مكة 32 21

المدينة 29 15

الرياض 24 13

المنامة 20 15

أبوظبى 24 17

الدوحة 23 14

الكويت 21 10

دمشق 18 01

بيروت 20 14

عمان 15 07

القدس 16 07

غزة 20 13

بغداد 18 06

مسقط 24 17

صنعاء 25 05

الخرطوم 36 21

طرابلس 16 14

تونس 14 09

الجزائر 11 04

الرباط 19 11

نواكشوط 29 16

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 09 02-

إسطنبول 08 02

إسلام آباد 18 07

نيودلهى 18 10

جاكرتا 30 24

بكين 07 05-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 08 02

أثينا 12 08

روما 12 02

باريس 05 01-

مدريد 11 00

برلين 05 03

لندن 10 04

مونتريال 05- 09-

موسكو 01 00

نيويورك 01 03-

واشنطن 01 05-

أديس أبابا 23 08