الدفاع المدني في غزة: 71 شهيدا وأكثر من 200 جريح منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربي»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

في اليوم الـ468 للعدوان ورغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، واصل جيش الاحتلال استهداف منازل المدنيين في محافظات قطاع غزة موقًعا عشرات الشهداء والجرحى.

وكثف جيش الاحتلال غاراته على مدينة غزة، ‎وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة آخرين في قصف استهدف مربعًا سكنيًا بالقرب من نقابة المهندسين غرب مدينة غزة.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال 12 شهيدًا وأكثر من 20 مصابًا جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

‎واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

‎كما تمكن الدفاع المدني من انتشال 5 شهداء وأكثر من 10 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة خليفة في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة جراء قصف منزل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق المدينة.

‎واستشهد فلسطيني وسقط مصابون جراء استهداف مدرسة الموهوبين التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستهدف القصف المدفعي الصهيوني جباليا البلد شمال قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من طائرات «كواد كابتر» تابعة للاحتلال على منازل المواطنين.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال «الإسرائيلي» عمليات نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.