وزير خارجية إيطاليا: تونس بلد آمن 

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، اليوم الخميس، إن تونس بلد آمن وهو تصنيف يعزز سياسة لروما في إعادة مواطني هذا البلد من المهاجرين غير النظاميين.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، عن تاياني قوله، في تصريحات مشتركة بمقر وزارة الخارجية في روما مع نظيره التونسي محمد علي النفطي: "تونس بلد آمن وصديق لنا، ولا نرى مخاطر مفرطة على المواطنين التونسيين".

وتابع تياني: "نتعاون ونعمل أيضا في مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة غير النظامية، كما أن تونس وجهة للمهاجرين".

ولعبت إيطاليا دورا محوريا في توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو 2023؛ بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية بقيمة اجمالية تفوق مليار يورو.

ومكنت المذكرة بالفعل من خفض أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحل تونس إلى الجزر الإيطالية القريبة بشكل ملحوظ.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق، تراجع أعداد الوافدين عبر البحر من تونس وليبيا بنحو 60% في 2024 مقارنة بالعام السابق.