صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ468 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و188 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 46 ألفًا و788 شهيدًا، و110 آلاف و453 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد 73 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، منذ مساء يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة، تزامنا مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

ونقلا عن طواقم الإنقاذ، فقد استُشهد 73 مواطنا، بينهم 20 طفلا، و25 امرأة، منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق.

ويتجدد في هذه الأثناء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.