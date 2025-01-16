خورخي فوساتي يترك منتخب بيرو

أعلن اتحاد كرة القدم في بيرو، اليوم الخميس، إن خورخي فوساتي ترك منصبه كمدرب للمنتخب الوطني للرجال.

وعانى منتخب بيرو من سوء النتائج في الفترة الماضية، بعدما حقق فوزا وحيدا فقط في 6 مباريات خاضها بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، تحت قيادة المدير الفني الأوروجواياني المخضرم.

وذكر الاتحاد البيروفي لكرة القدم أن رحيل فوساتي /72 عاما/ جاء "باتفاق الطرفين"، دون أن يكشف النقاب عن البديل الذي سيتولى المسؤولية خلفا له.

ويقبع منتخب بيرو المركز في مؤخرة الترتيب بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لمونديال 2026، حيث حصد في جعبته 7 نقاط فقط.

وتنص اللائحة على صعود المنتخبات الستة الأولى بالتصفيات، التي تقام بنظام الدوري من جولتي ذهاب وإياب، مباشرة للمونديال، الذي يقام في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما سيخوض الفريق صاحب المركز السابع الملحق الدولي.

وتم تعيين فوساتي مديرا فنيا لمنتخب بيرو في ديسمبر 2023، ليحل محل خوان رينوسو.

وسبق لفوساتي أن شغل منصب المدير الفني لمنتخبي أوروجواي وقطر، علما بأن لديه مسيرة حافلة كمدرب ايضا على مستوى الأندية، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع بينارول الأوروجواياني، وليجا دي كيتو الإكوادوري، والسد القطري، وسيرو بورتينو الباراجواياني.