قافلة الأزهر الطبية في تشاد تفحص 5615 شخصا وتجري 81 عملية جراحية

واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد، أعمالها لليوم الرابع، على فترتين صباحية ومسائية؛ نظرًا للإقبال الكبير على القافلة، حيث وقعت الكشف الطبي على 5615 شخصًا.

كما أجرت القافلة 81 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجاري، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.