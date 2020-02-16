قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المستهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هو الحفاظ على مصر خالية من المرض، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر منه في عام 2006.

وأشارت زايد -في تصريحات صحفية اليوم- إلى أن الوزارة حريصة على بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات؛ لتشجيعهم على تطعيم الأطفال.

وكشفت الوزيرة عن حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 15 مارس المقبل، لمواليد 2016 إلى 2018، المصريين وغير المصريين.

وانطلقت، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير 2020.

ويتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع المحافظات، وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، والتطعيم في الريف سيتم من منزل إلى آخر للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع، مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة 5 مساء.

وسيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، ويشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

وتوفر وزارة الصحة والسكان أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام، كما يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشؤون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميا.