يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في 10 مساء الجمعة المقبل، أطول شقيقين في مصر، ومعاناتهما مع خلل الغدد الذي جعلهما من العمالقة، اللذين يكشفان -خلال الحلقة- عن أسرار وكواليس الألم والمرارة من السخرية والتنمر عليهما في كل مكان وكيف أنهم قررا البقاء في المنزل خوفا من عيون الناس وألسنتهم.

كذلك تستضيف الحلقة السيدة "ناهد"، التي تعيش مأساة جحود ابنتها وقسوة قلبها بعد أن تركت والدتها في الشارع لترضي زوجها وحماتها، وتروي الأم بدموعها عذابها من أجل رؤية ابنتها التي ترفض وجودها في حياتها.

يذاع برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة في العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع.