حالات الشفاء من كورونا تتخطى حاجز الـ460 ألفا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 ألفًا و71 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8504.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 460 ألفًا و628.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 109 ملايين إصابة.