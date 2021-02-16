وزير الخارجية الباكستاني: مصر بلد مهم للأمة الإسلامية وهي بوابة إفريقيا

أشاد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بالدور الذي تضطلع به مصر في مختلف المحافل قائلا إن مصر "بلد مهم للأمة المسلمة كما أنها معروفة بأنها بوابة إفريقيا".

وقال قريشي -في رسالة عبر الفيديو قبيل توجهه إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، نقلتها صحيفة دون الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن زيارته إلى القاهرة تهدف أيضًا إلى "تعزيز" العلاقات مع مصر التي وصفها بـ"الدولة المهمة"، مضيفًا أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

وأضاف قريشي أن زيارة جامعة الأزهر المرموقة أيضا من بين خططه، وقال إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة في قطاع التعليم من خلال التعلم من تجارب هذه المؤسسة التعليمية رفيعة المستوى.

كما أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن "تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية من بين أولويات حكومتنا القصوى"، إذ أعربت الحكومة الحالية، في العديد من المناسبات عن رغبتها في إثراء العلاقات المالية مع دول في إفريقيا من خلال استكشاف أسواقها وزيادة الدبلوماسية الاقتصادية.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها إلى أن قريشي يزور القاهرة تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكري. وسيجري قريشي خلال زيارته "مشاورات مفصلة" مع شكري. كما سيبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل "تعزيزها وتنويعها".

وأضاف البيان أن قريشي وشكري سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأوضح البيان أن قريشي سيعقد اجتماعات مع الجالية الباكستانية في مصر وكذلك مع رجال الأعمال المصريين، كما سيبحث في لقائه مع رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار في باكستان والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.