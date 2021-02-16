جمال عبدالحميد يتحدث عن عودته للزمالك ومهمته في قطاع الناشئين

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أعرب جمال عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته بالعودة للعمل داخل القلعة البيضاء وذلك بعد تكليفه من جانب اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، بالإشراف العام على قطاع الناشئين بالنادي.

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبدالحميد بما فيها قطاعات البراعم والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأثنى عبدالحميد على استقبال وحفاوة طارق يحيى رئيس القطاع وعرض كافة المعلومات عن القطاع ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبدالحميد مازحا :”كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين”.

ووجه عبدالحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على ثقتها فيه مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .