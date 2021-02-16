فيردر بريمن: لا نتوقع رحيل كوفلت إلى مونشنجلادباخ

قال كلاوس فيلبري، المدير الإداري بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، إن إدارة ناديه لا تتوقع رحيل مدرب فلوريان كوفلت إلى بوروسيا مونشنجلادباخ لخلافة المدرب ماركو روز.

وأضاف فيلبري في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: " أنه (فلوريان) يستمتع بعمله هنا ولديه عقد طويل الأجل، من المفترض أننا سنواصل العمل معا لفترة طويلة".

وكان روز أعلن أمس الاثنين أنه سيتولى تدريب بوروسيا دورتموند ابتداء من الصيف المقبل. ويعد جيسي مارش، مدرب ريد بول سالزبورج النمساوي، وإيريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي، ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

ويحتل فيردر بريمن المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 23 نقطة.