السعدي: الخطيب أعطى درسا عن مؤسسة الأهلي في نهائي المونديال

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كشف يعقوب السعدي، الإعلامي الإماراتي والرئيس التنفيذي لقناة أبوظبي، تفاصيل تقديم خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي على محمود الخطيب رئيس النادي في مراسم تسليم برونزية مونديال الأندية.

وكان خالد مرتجي تواجد مع لاعبي الأهلي خلال مراسم توزيع جوائر المركز الثالث الذي حصل عليه المارد الأحمر بالفوز علي الهلال برباعية نظيفة.

وقال السعدي في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "الأهلي هو المؤسسة الرياضية الأكبر في الوطن العربي وهو ما ظهر جلياً في موقف كنت شاهدًا عليه في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "خلال مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي بطولة كأس العالم للأندية تحدث المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي عن أنه يتواجد في مراسم تسليم الجوائز والميداليات، مرتجي قال للخطيب ستتواجد يا كابتن في مراسم التسليم".

وتابع: "رد بيبو عليه قائلاً: أنت رئيس البعثة هنا وأنا موجود لدعم الفريق ومؤازرة اللاعبين وأنت رئيس البعثة سوف تتواجد في مراسم تسليم الميداليات لذلك ظهر مرتجي كرئيس للبعثة مع رئيس فيفا والوفود الرسمية علي منصة التتويج".

وواصل: "هذا موقف يبرز النظام المؤسسي الذي يتبعه الأهلي طوال تاريخه، ودرس من الخطيب للجميع عن مؤسسة القلعة الحمراء".

وأكمل: "جمهور الأهلي يضرب المثل والقدوة في الدعم لفريقه، ورغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالبعثة قبل خوض البطولة من غياب 8 لاعبين أساسين لم يكونوا موجودين في المباراة الأولي ولكن دورهم الكبير ساعد في عبور تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي بطولة الأندية".

وأتم: "في الإمارات كانوا سعداء جداً بتواجد بعثات كل الفرق وخاصة الأهلي والهلال السعودي وهما في بلدهما الثاني".