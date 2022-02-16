توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة إيناب التشيلية لتدريب الكوادر الشابة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبابلو ارياران سفير تشيلي بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "إيناب سيبترول" التشيلية، إحدى الشركات العاملة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج؛ لإبرام اتفاق مشترك لوضع برنامج تدريبي للكوادر الشابة في قطاع البترول، الذين تم اختيارهم خلال برامج بناء القدرات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

حيث يتلقى المتدربون تدريباً شاملاً يتماشى مع المعايير الدولية وأحدث الممارسات فى قطاع البترول، مما يؤدي إلى إثراء خبرتهم المهنية وينعكس إيجاباً على أدائهم وبيئة عملهم.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندسة دينيس أبودنين بوتو الرئيس التنفيذي لشركة إيناب، والمدير العام لإيناب سيبترول في مصر.