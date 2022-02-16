وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني

أبدى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قلقه من الاتهامات الجديدة الموجهة ضد المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وقال بلينكن - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن نافالني ورفاقه مستهدفون بسبب عملهم في تسليط الضوء على "الفساد الرسمي"، داعيا السلطات الروسية إلى الإفراج عنه وإنهاء ملاحقاتها لأنصاره.

وبدأت أمس الثلاثاء، محاكمة جديدة لنافالني بتهم احتيال يواجه فيها احتمال السجن لعشر سنوات إضافية .. وفي دعوى ثانية يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام الماضي.. ويجري النظر في القضيتين أمام المحكمة نفسها.

وسبق أن حكم على نافالني (45 عاما) بالسجن عامين ونصف عام في فبراير 2021 في قضية احتيال اعتبرها مسيسة ومفبركة.

وفي هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4,1 مليون دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية.

ويمضي المعارض الروسي حاليا عقوبته في مجمع سجون في بوكروف على بعد مائة كيلومتر شرق موسكو.