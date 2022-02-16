كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاربعاء، أن عملية انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، قد تتوقف بعد مواجهة المرينجي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقاد مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ريال مدريد بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء أمس الثلاثاء، في مباراة الذهاب من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فأن عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد كانت جارية بشكل جيد للغاية، لكن جولة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ضد مدريد غيرت السيناريو بشكل جذري.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن اللاعب الفرنسي لم يوقع على أي شيء حتى الآن، ويفتح الباب أمام استمراره في باريس سان جيرمان أو الاستماع إلى ليفربول، النادي الذي يجذب مبابي كثيرًا، مشيرة إلى شعور المهاجم الفرنسي بالإحباط الشديد من مشروع ريال مدريد ولا يريد التراجع في مسيرته.

وأضافت صحيفة سبورت أن مبابي أراد تحديد مستقبله بعد هذه المواجهة وكان اختياره الواضح هو ريال مدريد، لكن الآن أصبح واضحًا أن المرينجي أدنى من المنافسة في أوروبا ويبدو أن الفريق في الموسم المقبل لن يتحسن كثيرًا باستثناء توقيعه، كان مبابي محبطًا للغاية من المباراة التي لعبها المدريديستا ومستوى الفريق الذي من الواضح أنه يحتاج إلى تجديد، لذلك قرر الانتظار والتفكير مرة أخري في مستقبله.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي أكثر الأندية جذبًا للمهاجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم، نظراً لامتلاكهم مشروع رياضي ضخم ولاعبين على مستوٍ عالٍ، كما يحاول ليفربول إقناع اللاعب من خلال مدربه يورجن كلوب ومشروع رياضي بمحاولة الفوز بالعديد من الألقاب الأوروبية.