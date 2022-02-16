أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن حصول إدارة الموارد البشرية بالمحافظة على شهادة أيزو 9001/ 2015، كأول إدارة موارد بشرية تحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية، ويعد خطوة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها محافظة القاهرة لتطبيق توجهات الدولة نحو الحوكمة وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالمحافظة يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإدارى الذي تتبناه الدولة.

وأضاف عبدالعال، في بيان اليوم الأربعاء، أن محافظة القاهرة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها، مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مبانى الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم أفضل خدمة فى أقل وقت ممكن وتحقق لهم الرضاء الوظيفى.

وأكد أنه جارى العمل على تطبيق نظام مالى متكامل يربط كل إدارات المحافظة بصورة إلكترونية تساعد على توفير الوقت والجهد، وتحول دورة العمل المستندية الورقية إلى دورة عمل مميكنة وتسهم في ربط الديوان العام والأحياء بالجهات الخارجية ذات الصلة، موضحًا أنها تسهل من حصول الموظف على كل بياناته وتلقى الخدمات المرتبطة بعمله عن طريق تطبيق يعمل On Line، كما يسهل النظام استخراج البيانات والتقارير بما يسهم في دعم متخذ القرار والسلطة المختصة.

ونوه بأن إدارة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة تمكنت من الحصول على الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية أيزو 9001/ 2015 بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات استغرقت عدة أشهر من العمل الجاد لتطوير نظام المراجعة الداخلية، والهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتدريب العاملين لتقديم خدمات عالية الجودة وتطبيق منظومة التحول الرقمي (الميكنة).

وتابع: "توفير بيئة عمل محفزة لخلق الرضا الوظيفي لدى العاملين بما يساعد في التطوير بفاعلية ورفع كفاءة الآليات من وسائل النقل والوسائل المكتبية الحديثة وتوفير التكنولوجيا من خلال إنشاء وحدة للمعلومات لدعم الإدارة بالبرامج المستحدثة ونظم المعلومات، وضم عضو قانونى داخل الإدارة لمراجعة صحة وقانونية جميع العمليات التي تنتج عن الإدارة ويوضح القوانين والتشريعات الصادرة".

وأكد تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة، خاصة وأنه سيتم مراجعة السياسات والأهداف سنوياً من قبل الجهة المانحة للأيزو والعمل على الالتزام بتفعيل مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها على العاملين والإلتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية.

وأوضح أن إدارة الموارد البشرية تقييم الموظف في كل ما يتعلق بمساره الوظيفي على أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وتنمية قدراته ومساعدته وتحفيزه على تحسين أدائه وتحقيق التوازن بين الإدارة العليا والموظفين، مع كفالة حق الموظف بالتظلم أو الشكوى من أي قرار اتخذ بحقه من خلال البوابة الإلكترونية للديوان العام، كما تقوم الإدارة بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الإدارة برفع مستوى الأداء والإنتاجية عن طريق التدريب والتأهيل المهني.