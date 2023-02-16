فريق إغاثة كوري جنوبي ثان يتوجه إلى تركيا للمساعدة جراء الزلزال

يتوجه فريق إغاثة ثان من كوريا الجنوبية، في وقت لاحق اليوم الخميس، يضم 21 عضوا و55 طن مواد الإغاثة، إلى تركيا؛ لمساعدتها للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر فجر يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه من المقرر أن يغادر فريق الإغاثة الكورى إلى مدينة "أضنة" في وقت لاحق من اليوم على متن طائرة نقل عسكرية من مطار انتشون الدولي ويشمل الفريق أعضاء من المركز الطبي الوطني ومؤسسة كوريا للرعاية الصحية الدولية وأن الحكومة تخطط لتعبئة طائرتي نقل عسكريتين وطائرة تجارية لتقديم مواد الإغاثة الإضافية مثل الخيام والبطانيات.

يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد أرسلت من قبل فريق إغاثة مكون من 118 عضوا للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ إلى مدينة "أنطاكيا"، وقدمت مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.