الرئيس الأمريكي يعتزم استقبال المستشار الألماني بالبيت الأبيض أوائل مارس المقبل

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استقبال المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض في الثالث من مارس المقبل.

وأوضحت الحكومة أن أجندة اللقاء سيأتي على رأسها حرب روسيا على أوكرانيا وكيفية دعم كييف.

يذكر أن هذه الحرب سيكون قد مضى عليها أكثر من عام في الوقت الذي يلتقي فيه الزعيمان.

ومن المتوقع أن يبحث بايدن وشولتس أيضا قضايا أمنية أخرى ومنها العلاقات مع الصين.

وستكون هذه هي ثاني زيارة يقوم بها شولتس إلى البيت الأبيض منذ توليه منصب المستشار في ديسمبر 2021.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا في صدارة قائمة الداعمين عسكريا واقتصاديا لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي الذي كان قد أنطلق في 24 فبراير العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية حتى شهر ديسمبر الماضي أكثر من 2 مليار يورو.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 5ر2 مليار دولار إلى أوكرانيا،وهي ثاني أكبر حزمة منفردة من نوعها حتى الآن، تشمل 59 عربة مشاة قتالية من طراز برادلي و90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، من بين أشياء أخرى.

وسترفع الحزمة إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى حوالي 5ر27 مليار دولار منذ بداية ولاية إدارة بايدن، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.