وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والمستجدات في رفح الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في المجمل، والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن السعودية طالبت مرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ، ورفضت التهجير القسري للفلسطينيين، وقدمت مساعدات إنسانية لسكان القطاع، ودعت إلى إطلاق عملية سلام جادة وشاملة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى قيامها بارسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.