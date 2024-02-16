طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين"، البرومو الرسمي للعمل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024.

وعلقت الشركة المنتجة على برومو مسلسل "الحشاشين"، قائلة: "الحشاشين.. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!".

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ 11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى النفوس الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.