شولتس يطالب الكونجرس الأمريكي بالتخلي عن منع المساعدات المخصصة لأوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الكونجرس الأمريكي التخلي عن منع أموال المساعدات الجديدة المخصصة لأوكرانيا.

وخلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاتفاقية الأمنية الثنائية بين بلاده وأوكرانيا، قال شولتس في برلين اليوم الجمعة، إنه يناشد الكونجرس "بالسماح باتخاذ القرارات اللازمة لضمان توفير الدعم".

وفي رده على سؤال، أكد شولتس أن دعم الولايات المتحدة بوصفها قوة كبرى ينطوي على أهمية أساسية في الصراع مع روسيا وقال: "المسألة تعتمد أيضا على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جون بايدن "الذي يعد داعما واضحا (لأوكرانيا)" حول هذا الأمر في الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقال إنه تحدث أيضا مع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الحاجة إلى توفير دعم ملائم على الرغم من الظروف الراهنة.

وبدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يعتمد بقوة على أن الولايات المتحدة لن تتراجع في دعمها، وذكر أن جزءا كبيرا من الشعب الأمريكي يؤيد المساعدات على الرغم من وجود أصوات أكثر تشددا في الولايات المتحدة أيضا، وأردف: "ومع ذلك، أعتقد أننا سنجد النهج الواقعي المعتاد من جانب الولايات المتحدة"، وكشف زيلينسكي أنه تلقى إشارات بهذا الخصوص من بايدن أيضا.

وأكد شولتس أن ألمانيا لن تتراخى في دعمها، وأردف بالإنجليزية أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا أيضا بالأسلحة "طالما كان ذلك ضروريا"، وقال إنه يجب فهم الاتفاقية الأمنية الثنائية "التاريخية" في هذا السياق كرسالة واضحة وصريحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين ألمانيا وأوكرانيا التي وقعها شولتس وزيلينسكي في برلين اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهوريين داخل الكونجرس الأمريكي يعرقلون منذ شهور تخصيص مليارات جديدة لتوفير أسلحة وتجهيزات عسكرية لأوكرانيا.