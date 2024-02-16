شباب الزمالك يكتسح الأهلي بخماسية

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حقق فريق الزمالك مواليد 2009 فوزا كاسحا على نظيره الأهلي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الـ 22 من بطولة الجمهورية.

الزمالك بقيادة إسلام عادل المأمور حقق الفوز الكبير بعدما كان انتهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 2-1 ليزيد التقدم في الشوط الثاني ويسجل ثلاثية أخرى.

ولعب الزمالك بتشكيل ضم كل من: مصطفى أبو بكر في حراسة المرمى، وأمامه أحمد لملوم ومحمد صبري وعزت محمد وبيتر سامح في الدفاع، وفي الوسط محمد أسامة وياسين أحمد وأحمد محمود وطارق هشام وأحمد صفوت بينما قاد الهجوم أحمد إبراهيم.

سجل خماسية الزمالك كل من، أحمد صفوت ثلاثة اهداف "هاتريك"، وأحمد محمود "هدفين".

وظهر جميع لاعبي الزمالك بمستوى فني مميز، خاصة أحمد إبراهيم الذي صنع أربعة أهداف خلال اللقاء، بالإضافة إلى أحمد صفوت الذي سجل "هاتريك" وأحمد محمود الذي سجل هدفين ، وحارس المرمى الصاعد مصطفى أبو بكر، وسيطر لاعبو الأبيض على مجريات الأمور خلال الشوطين، وقدم الفريق مستوى مميز على مدار الشوطين.

واستطاع لاعبو الزمالك تحويل التأخر بهدف من ركلة جزاء للأهلي لفوز بخماسية بجانب إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تزيد رصيد الأهداف.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، و حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء اللجنة الفنية وقدامى لاعبي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

يقود فريق الزمالك 2009، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم مدرباً مساعداً، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وحسن شعير طبيباً، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، ونبيل أحمد محمود إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات