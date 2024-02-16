تحدثت أميمة البغدادي، ابنة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي، عن تفاصيل لقائها الأول بوالدها بعد اكتشاف ‏هويته الحقيقية في أعقاب الظهور العلني الأول للبغدادي لإعلان نفسه خليفة «الدولة الإسلامية» في العراق والشام عام ‏‏2014.‏



وأعربت في مقابلة حصرية لـ «العربية» مساء الجمعة، عن شعورها بالصدمة والارتباك عند رؤية ظهوره على ‏التلفزيون، قائلة:«سألته عندما عاد كان يضحك ويقول لي (بنتي)، لم أسأله الكثير من الأسئلة،‎ ‎قلت له فقط‎ ‎لم أكن أتوقع ‏ذلك».‏



وأضافت أنها عاشت طفولة غريبة ومليئة بالخوف مع والدها في الرقة بسوريا بعد مغادرة بغداد، قائلة: ‎‏ «كان والدي ‏متزوجًا من ثلاث نساء في ذلك الوقت،‎ ‎كنا نعيش حياة سرية، لم يكن أحد من الجيران يعرف من نحن، لم نكن نخرج ‏إلى الحديقة خوفًا من الطائرات،‎ ‎كنا نعود إلى المنزل بمجرد أن نخطو عتبة البيت، لم نعش حياة إنسانية، فالجيران لا ‏يعرفون من نحن».‏



وعن حياة والدها بعد إعلان خلافته، أوضحت: «كان والدي يخرج ويعود إلى المنزل متخفيًا، كان ينتظر حتى لا يكون ‏هناك أحد في الشارع أو طائرات في السماء ثم يخرج بالسيارة»، موضحة أن شقيقها حذيفة كان الأقرب فكريًا إلى ‏والدهما‎ ‎حيث‎ ‎كان يذهب بصحبته إلى المعسكرات. ‏



وكشفت عن تفاصيل زواجها من «منصور» المرافق الشخصي لوالدها، قائلة: «لم أعرف هذا الشخص من قبل، فجأة، ‏دخل بحياتي، وبعد ذلك، عرض والدي عليّ الزواج منه قال لي: (أنا ولي أمرك وأنت صغيرة، لازم تتزوجيه)، كنت ‏حينها في الثانية عشرة من عمري».‏



وأشارت إلى عدم رضا والدتها عن زواجها من مرافق والدها الشخصي، قائلة: «لم تكن والدتي راضية عن زواجي في ‏هذا العمر، كانت حينها تضع شقيقي في المستشفى وفوجئت بزواجي أثناء عودتها».‏