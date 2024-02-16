شولتس يعرب عن صدمته حيال التقارير عن وفاة نافالني

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته حيال التقارير، التي تحدثت عن وفاة السياسي المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في سجن روسي.

وقال شولتس في العاصمة برلين اليوم الجمعة في برلين: "نحن نعرف الآن بالتحديد أي نوع من الأنظمة هذا النظام"، وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار شولتس إلى لقائه مع نافالني في برلين عندما كان يحاول الأخير خلال فترة إقامته في ألمانيا التعافي من هجوم بمادة سامة تعرض له في روسيا.

وذكر شولتس أنه تحدث في تلك الأثناء مع نافالني عن الشجاعة الكبيرة التي تتطلّبها العودة إلى بلده، وأردف شولتس: "ربما دفع حياته الآن ثمنا لهذه الشجاعة".

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن من يعبر عن انتقاداته في روسيا ويدافع عن الديمقراطية يجب أن يخشى على سلامته وحياته. وأضاف: "نحن مع العائلة والزوجة والطفل وجميع الأقارب والأصدقاء".

ورأى شولتس أنه "شيء مريع تماما ويُظهر مدى تغير روسيا إذ لم تعد هناك ديمقراطية هناك منذ فترة طويلة وذلك بعد التطورات الطموحة التي حدثت على مدار فترة طويلة والتي كانت تتجه نحو الديمقراطية ".

وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم وفاة المعارض البارز في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.