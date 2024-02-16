صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و775 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و775 شهيدا و68 ألفا و552 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في منشور، أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ133 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة عقب هجمات شنتها حركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي تم خلالها احتجاز رهائن ونقلهم للقطاع.