الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب البلاد.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في عربصاليم، أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان».

وأشارت إلى «سقوط شهيد في انهيار مبنى اليوم في بلدة عين قانا، استهدفه العدو الإسرائيلي بغارة في وقت سابق».

شهيدان في الغارة على عربصاليم وشهيد في عين قانا



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في عربصاليم إلى سقوط شهيدين وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان. — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) February 16, 2025

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والتي تتوزع بين القصف والتفجير وعمليات توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في بلدات لبنانية عدة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار تضمن مهلة 60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، غير أنها واصلت امتناعها عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال تلك المهلة التي انتهت فجر 26 يناير الماضي، قبل أن تمدد أيضا حتى 18 فبراير الجاري.

من جهته، رفض لبنان الخميس طلبا إسرائيليا -قدمته الولايات المتحدة- للبقاء في 5 نقاط في الجنوب بعد انتهاء مهلة الانسحاب يوم 18 فبراير.