الطيران المدني الإيرانية يعلن تعليق الرحلات إلى لبنان حتى 18 فبراير

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الأحد، تعليق الرحلات إلى لبنان حتى 18 فبراير.

وبحسب ما أفادته وكالة «تسنيم» للأنباء، قال رئيس المنظمة، إن السلطات اللبنانية طلبت من طهران تعليق الرحلات إلى مطار بيروت حتى 18 فبراير؛ نظرًا للظروف الأمنية الخاصة وإلغاء جميع الرحلات الدولية.

وأضاف أنه «لن يتم نقل المسافرين الإيرانيين خلال هذه الفترة».

والخميس الماضي، منع لبنان طائرة إيرانية من الهبوط على أراضيه، بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران بأنها تستخدم طائرات مدنية في تهريب أموال إلى بيروت لتسليح حزب الله.

وبعد منع الرحلة الإيرانية، أرسل لبنان طائرتين من شركة طيران الشرق الأوسط الوطنية لإعادة لبنانيين عالقين في إيران، الجمعة، لكن طهران رفضت السماح للطائرتين بالهبوط على أراضيها.