الجيش اليمني يعلن إحباط محاولات تسلل للحوثيين في مأرب شرقي البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط محاولات "عدائية" للحوثيين، في عدة جبهات بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان "إن قوات الجيش احبطوا محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة رغوان، وأجبروا العناصر المتسللة على الفرار بعد مقتل وجرح عدد منها".

وأشار المركز إلى مقتل أحد قوات الجيش وإصابة أربعة آخرين.

وفي جبهة مدغل، أوضح المركز أن رجال الجيش نصبوا كميناً محكما لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي"أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في الجبهة، "وأسفر الكمين عن مصرع وجرح عدد منها، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار".

وأضاف المركز الإعلامي للجيش، أن "قوات الجيش احبطت كذلك محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في قطاعي الفليحة والبلق جنوب مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الهجمات والخسائر.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد أكبر للصراع بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، بعد هدوء استمر منذ أبريل 2022.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون وخلفت خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.