شحنة قنابل ثقيلة أمريكية تصل إسرائيل

وصلت إلى إسرائيل شحنة من القنابل الثقيلة التي حصلت على موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن قنابل (إم كي – 84) وصلت إلى ميناء أشدود خلال الليل، حيث تم تحميلها على عشرات الشاحنات، قبل نقلها إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن عدد القنابل يتراوح بين 1600 و1800.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تم نقل أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، عبر 678 جسرا جويا و129 عملية نقل بحري، في "أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ إسرائيل".

وتسببت الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة في دمار واسع داخل القطاع الساحلي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 48 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأدى إلى توجيه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية من قبل منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أوقف تسليم هذه القنابل خشية استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان داخل قطاع غزة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسالها، ليتم تسليمها الآن إلى إسرائيل.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الشحنة بأنها دليل على "التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة". فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بجميع الأدوات اللازمة لضمان أمنها.