 ألمانيا: إصابات خطيرة لشابة طعنها رجل بسكين في محطة قطار - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: إصابات خطيرة لشابة طعنها رجل بسكين في محطة قطار

هودنهاجن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 10:13 م

تعرضت شابة لإصابات خطيرة تهدد حياتها جراء هجوم بسكين في منطقة هاييدنكرايز بولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

ووفقًا لبيان الشرطة، قام رجل ألماني يبلغ من العمر 43 عامًا بطعن الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا في محطة القطار ببلدة هودنهاجن الصغيرة مساء اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الرجل طعن الشابة عدة مرات، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأضافت أن الجاني معروف لدى الشرطة وتم اعتقاله في مكان الحادث. وأضافت الشرطة أن خلفيات الحادث لا تزال غير واضحة، ويتم التحقيق في الحادث على أنه محاولة قتل.

وتابعت الشرطة أن التحقيقات مستمرة في مكان الحادث، مما أدى إلى إغلاق محطة القطار مشيرة إلى أنه لهذا السبب تم توقيف حركة القطارات على الخط الرابط بين مدينتي هانوفر وزولتاو.

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