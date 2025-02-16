القمة الإفريقية تختم أعمالها بالدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت القمة العادية الـ38 للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم اعمالها يحضور قادة الدول الأفريقية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.

وندد البيان الختامي للقمة بالحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على غزة مطالبا بوقف التطبيع مع إسرائيل.

ونص البيان الختامي للقمة على رفض انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.

وقال البيان :" إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وتجب محاكمتها دوليا".

ودعت القمة إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.

وانعقدت قمة الاتحاد الافريقي في ظل تحديات دولية وقارية متفاقمة، أبرزها التطورات الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية، التي أجبرت الرئيس الكونغولي فليكس تشيسيكيدي على إلغاء مشاركته في القمة.