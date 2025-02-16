تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرض بعنوان "الحلم" للفنانتين أمل صلاح وعبير عبدالفتاح، ويستمر حتى الثلاثاء 18 فبراير في قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يضم المعرض 63 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها الميكسيد ميديا، ديكوباج، رسم علي السلك المعجون لوحات منديلا وتصوير، والتي تعبر عن الطموحات الإبداعية والفنية التي تحققت بالدراسة والتجربة بأعمال فنية مستمده من الطبيعة والتعبير عنها.

يذكر أن الفنانتين تخرجتا في كلية التربية الفنية وتنتمي أمل صلاح لنقابة المعلمين وعبير عبد الفتاح لنقابة الفنانين التشكيليين، شاركتا في العديد من المعارض الجماعية ولاقت أعمالهما الاستحسان والقبول.