رئيس الأركان الإسرائيلي يبدأ زيارة للولايات المتحدة غدا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 إلى 20 فبراير الجاري.

وقال في بيان، صباح الأحد، إن هاليفي، سيلتقي خلال الزيارة برئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وكبار المسئولين في الجيش الأمريكي.

ووفقًا للبيان، سيبحث رئيس الأركان مع المسئولين الأمريكيين مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وإمكانية تطوير التعاون القائم بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وصول شحنة قنابل «ثقيلة» من الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسالها عقب تعليقها من قبل إدارة سلفه جو بايدن العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: «في عملية مشتركة بقيادة بعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، ووحدة الشحن الدولي في وزارة الدفاع، تم الليلة الماضية تسلم وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة».

وأضاف البيان أن «السفينة التي تحمل ذخائر ثقيلة من طراز MK-84 وصلت إلى ميناء أسدود، وتم تفريغ حمولتها على عشرات الشاحنات التابعة لوحدات النقل في الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى قواعد سلاح الجو».

وأشار البيان إلى أن الوزارة مع الجيش «مستمران في تعزيز عمليات شراء ونقل الذخائر»، مضيفًا: «حتى الآن وصل أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحري».

وتعتبر «هذه أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ دولة إسرائيل»، وفق البيان.