تحسن طفيف في حالة الطقس وعودة حركة الصيد للمراكب السريحة بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تحسنا طفيفا في حالة الطقس؛ بعد سطوع الشمس على أغلب المدن، فيما لم يؤثر انخفاض درجات الحرارة على حركة المواطنين والأسواق.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة عودة حركة الصيد للمراكب السريحة لليوم الواحد، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على المعديات النهرية الخاصة بنقل المواطنين بفرع النيل برشيد، والرياح البحيري وترعة المحمودية؛ للالتزام بعدد الحمولة المقررة ومعاقبة المخالفين.

وكانت قد تعرضت محافظة البحيرة لموجة من الطقس السيئ وانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال الأيام السابقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية، وشركة المياه والحماية المدنية لاتخاذ اللازم.